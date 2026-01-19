Harga Rawr Hari Ini

Harga live Rawr (XD) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 6.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XD ke USD saat ini adalah $ 0 per XD.

Rawr saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,502, dengan suplai yang beredar 981.10M XD. Selama 24 jam terakhir, XD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02489791, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XD bergerak -0.39% dalam satu jam terakhir dan -5.36% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rawr (XD)

Kapitalisasi Pasar $ 89.50K$ 89.50K $ 89.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 89.50K$ 89.50K $ 89.50K Suplai Peredaran 981.10M 981.10M 981.10M Total Suplai 981,096,717.96 981,096,717.96 981,096,717.96

Kapitalisasi Pasar Rawr saat ini adalah $ 89.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XD adalah 981.10M, dan total suplainya sebesar 981096717.96. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 89.50K.