Harga Razor Network Hari Ini

Harga live Razor Network (RAZOR) hari ini adalah $ 0.00032327, dengan perubahan 0.68% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RAZOR ke USD saat ini adalah $ 0.00032327 per RAZOR.

Razor Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 181,417, dengan suplai yang beredar 561.19M RAZOR. Selama 24 jam terakhir, RAZOR diperdagangkan antara $ 0.00032327 (low) dan $ 0.00032623 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.978539, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00025175.

Dalam kinerja jangka pendek, RAZOR bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +4.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Razor Network (RAZOR)

Kapitalisasi Pasar $ 181.42K$ 181.42K $ 181.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 323.27K$ 323.27K $ 323.27K Suplai Peredaran 561.19M 561.19M 561.19M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Razor Network saat ini adalah $ 181.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RAZOR adalah 561.19M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 323.27K.