Harga Rebase GG IRL Hari Ini

Harga live Rebase GG IRL ($IRL) hari ini adalah $ 0.00055965, dengan perubahan 0.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $IRL ke USD saat ini adalah $ 0.00055965 per $IRL.

Rebase GG IRL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,777, dengan suplai yang beredar 49.63M $IRL. Selama 24 jam terakhir, $IRL diperdagangkan antara $ 0.00055872 (low) dan $ 0.00056039 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.340175, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00026002.

Dalam kinerja jangka pendek, $IRL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -6.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rebase GG IRL ($IRL)

Kapitalisasi Pasar $ 27.78K$ 27.78K $ 27.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 279.83K$ 279.83K $ 279.83K Suplai Peredaran 49.63M 49.63M 49.63M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Rebase GG IRL saat ini adalah $ 27.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $IRL adalah 49.63M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 279.83K.