Harga live Regent Coin hari ini adalah 0.02490234 USD. Kapitalisasi pasar REGENT adalah 71,743 USD.

Selengkapnya Tentang REGENT

Info Harga REGENT

Penjelasan REGENT

Whitepaper REGENT

Situs Web Resmi REGENT

Tokenomi REGENT

Prakiraan Harga REGENT

Logo Regent Coin

Harga Regent Coin (REGENT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 REGENT ke USD:

$0.02490234
$0.02490234$0.02490234
+9.00%1D
USD
Grafik Harga Live Regent Coin (REGENT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 00:50:04 (UTC+8)

Harga Regent Coin Hari Ini

Harga live Regent Coin (REGENT) hari ini adalah $ 0.02490234, dengan perubahan 9.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REGENT ke USD saat ini adalah $ 0.02490234 per REGENT.

Regent Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,743, dengan suplai yang beredar 2.88M REGENT. Selama 24 jam terakhir, REGENT diperdagangkan antara $ 0.02281688 (low) dan $ 0.02726592 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.21, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00520001.

Dalam kinerja jangka pendek, REGENT bergerak +5.06% dalam satu jam terakhir dan +2.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Regent Coin (REGENT)

$ 71.74K
$ 71.74K$ 71.74K

--
----

$ 72.22K
$ 72.22K$ 72.22K

2.88M
2.88M 2.88M

2,900,000.0
2,900,000.0 2,900,000.0

Kapitalisasi Pasar Regent Coin saat ini adalah $ 71.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar REGENT adalah 2.88M, dan total suplainya sebesar 2900000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 72.22K.

Riwayat Harga Regent Coin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02281688
$ 0.02281688$ 0.02281688
Low 24 Jam
$ 0.02726592
$ 0.02726592$ 0.02726592
High 24 Jam

$ 0.02281688
$ 0.02281688$ 0.02281688

$ 0.02726592
$ 0.02726592$ 0.02726592

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 0.00520001
$ 0.00520001$ 0.00520001

+5.06%

+9.09%

+2.66%

+2.66%

Riwayat Harga Regent Coin (REGENT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Regent Coin ke USD adalah $ +0.00207416.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Regent Coin ke USD adalah $ +0.0280942447.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Regent Coin ke USD adalah $ +0.0117919353.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Regent Coin ke USD adalah $ +0.009300336981713421.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00207416+9.09%
30 Days$ +0.0280942447+112.82%
60 Hari$ +0.0117919353+47.35%
90 Hari$ +0.009300336981713421+59.61%

Prediksi Harga untuk Regent Coin

Prediksi Harga Regent Coin (REGENT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target REGENT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Regent Coin (REGENT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Regent Coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Apa yang dimaksud dengan Regent Coin (REGENT)

What is the project about? Regent is a simple utility token created with an existence on Binance Smart Chain! As the name suggests, this token encompasses the entire crypto universe in one circle. It can be used to transact directly among the users. It is available on DEX and CEX platforms. The token has been curated in such a way that it solves multi purposes in one go! The primary function being paying for different kinds of transactions flawlessly. Regent is not restricted to any particular domain, it can be utilised for all sorts of online payments.

What makes your project unique? Regent coin is the most trending utility token! It has dealt with the major issues of distinguishing between utility tokens and normal tokens very well. By putting across all the points and properties of basic utility tokens and compiling them all into the most profitable results of the crypto world, Regent has simplified the whole utility coin scenario for you.

History of your project. Regent coin launched on PinkSale at a price of 10 cents on Nov 11, 2022 (9:00AM GMT), and sale ends on Nov 18, 2022 (9:00AM GMT), Acceptable currencies is BNB and the token for Sale is 29,00,000 REGENT, anyone can buy REGENT COIN on the top cryptocurrency exchanges for trading in REGENT COIN stock are currently LBank, Coinsbit, and PancakeSwap v2 (BSC). Also in its journey, it touched the rate of 6$+, and also our project is audited by CertiK

What’s next for your project? Our forthcoming strategy involves leveraging Regent for seamless transactions on various e-commerce platforms, enabling users to purchase goods, book tickets, order food, and much more. Additionally, we have ambitious plans to introduce our proprietary crypto ATM and establish our own blockchain network, among other endeavors, as part of our broader objectives.

What can your token be used for? Our versatile Regent token holds universal utility, spanning from seamless bill payments to convenient ticket booking.

Perkembangan Industri Penting Regent Coin (REGENT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

