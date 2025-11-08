Harga Regent Coin Hari Ini

Harga live Regent Coin (REGENT) hari ini adalah $ 0.02490234, dengan perubahan 9.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REGENT ke USD saat ini adalah $ 0.02490234 per REGENT.

Regent Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71,743, dengan suplai yang beredar 2.88M REGENT. Selama 24 jam terakhir, REGENT diperdagangkan antara $ 0.02281688 (low) dan $ 0.02726592 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.21, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00520001.

Dalam kinerja jangka pendek, REGENT bergerak +5.06% dalam satu jam terakhir dan +2.66% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Regent Coin (REGENT)

Kapitalisasi Pasar $ 71.74K$ 71.74K $ 71.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 72.22K$ 72.22K $ 72.22K Suplai Peredaran 2.88M 2.88M 2.88M Total Suplai 2,900,000.0 2,900,000.0 2,900,000.0

