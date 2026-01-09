Berapa harga perdagangan saat ini dari REL?

REL (REL) saat ini dihargai Rp9.91009703034720000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 25.49% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga REL hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Payment Solutions,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap REL?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi REL dalam pasar kripto global?

Saat ini, REL menduduki peringkat pasar #4448 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp9909037612.521720000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang REL?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999994929.936206, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru REL?

Rentang harga antara Rp7.64697876125040000 dan Rp10.57366254452880000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi REL dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Payment Solutions,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem lainnya, REL terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.