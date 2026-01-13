Berapa harga perdagangan saat ini dari remilio?

remilio (REMILIO) saat ini dihargai Rp1.81746806826840000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 0.06% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga remilio hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem,Meme. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap REMILIO?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi remilio dalam pasar kripto global?

Saat ini, remilio menduduki peringkat pasar #6968 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1808186161.644840000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang REMILIO?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 994675425.347635, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru remilio?

Rentang harga antara Rp1.81645733433480000 dan Rp1.85486522381160000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi remilio dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem,Meme lainnya, REMILIO terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.