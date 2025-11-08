Harga RetroCraft Hari Ini

Harga live RetroCraft (RETRO) hari ini adalah $ 0.00004325, dengan perubahan 4.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RETRO ke USD saat ini adalah $ 0.00004325 per RETRO.

RetroCraft saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,779, dengan suplai yang beredar 477.53M RETRO. Selama 24 jam terakhir, RETRO diperdagangkan antara $ 0.00004026 (low) dan $ 0.00004351 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00622674, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00004026.

Dalam kinerja jangka pendek, RETRO bergerak +1.50% dalam satu jam terakhir dan -19.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RetroCraft (RETRO)

Kapitalisasi Pasar $ 20.78K$ 20.78K $ 20.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 43.51K$ 43.51K $ 43.51K Suplai Peredaran 477.53M 477.53M 477.53M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar RetroCraft saat ini adalah $ 20.78K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RETRO adalah 477.53M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 43.51K.