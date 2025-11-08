Harga REV3AL Hari Ini

Harga live REV3AL (REV3L) hari ini adalah $ 0.00016422, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi REV3L ke USD saat ini adalah $ 0.00016422 per REV3L.

REV3AL saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 68,561, dengan suplai yang beredar 417.49M REV3L. Selama 24 jam terakhir, REV3L diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.139958, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009577.

Dalam kinerja jangka pendek, REV3L bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +8.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar REV3AL (REV3L)

Kapitalisasi Pasar $ 68.56K$ 68.56K $ 68.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 164.22K$ 164.22K $ 164.22K Suplai Peredaran 417.49M 417.49M 417.49M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

