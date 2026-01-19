Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Ribbon Finance?

Ribbon Finance beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari RBN?

Token ini dihargai sebesar Rp667.07373180744150000, mencatat pergerakan harga sebesar -5.95% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Ribbon Finance?

Ribbon Finance termasuk dalam kategori Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Ethereum Ecosystem,Paradigm Portfolio,Coinbase Ventures Portfolio,DragonFly Capital Portfolio. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan RBN dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Ribbon Finance?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp55958409662.972200000, menempatkan aset ini di peringkat #2521. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai RBN yang beredar saat ini?

Terdapat 83888754.59898792 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Ribbon Finance hari ini?

Dalam satu hari terakhir, RBN mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Ribbon Finance berfluktuasi antara Rp662.03458209569900000 dan Rp749.34294239566150000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.