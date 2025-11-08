Harga Ricky The Raccoon Hari Ini

Harga live Ricky The Raccoon (RICKY) hari ini adalah $ 0.00003737, dengan perubahan 1.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RICKY ke USD saat ini adalah $ 0.00003737 per RICKY.

Ricky The Raccoon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,369, dengan suplai yang beredar 1.00B RICKY. Selama 24 jam terakhir, RICKY diperdagangkan antara $ 0.00003598 (low) dan $ 0.00003804 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00478606, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003442.

Dalam kinerja jangka pendek, RICKY bergerak +0.38% dalam satu jam terakhir dan -19.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ricky The Raccoon (RICKY)

Kapitalisasi Pasar $ 37.37K$ 37.37K $ 37.37K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 37.37K$ 37.37K $ 37.37K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

