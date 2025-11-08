Harga Ringfence Hari Ini

Harga live Ringfence (RING) hari ini adalah $ 0.00135919, dengan perubahan 68.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RING ke USD saat ini adalah $ 0.00135919 per RING.

Ringfence saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 69,794, dengan suplai yang beredar 51.35M RING. Selama 24 jam terakhir, RING diperdagangkan antara $ 0.00079161 (low) dan $ 0.00151286 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00631812, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00048735.

Dalam kinerja jangka pendek, RING bergerak -4.35% dalam satu jam terakhir dan +3.69% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ringfence (RING)

Kapitalisasi Pasar $ 69.79K$ 69.79K $ 69.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Suplai Peredaran 51.35M 51.35M 51.35M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

