Harga Roadmap Coin Hari Ini

Harga live Roadmap Coin (RDMP) hari ini adalah $ 0.00000883, dengan perubahan 7.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RDMP ke USD saat ini adalah $ 0.00000883 per RDMP.

Roadmap Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,830.3, dengan suplai yang beredar 999.76M RDMP. Selama 24 jam terakhir, RDMP diperdagangkan antara $ 0.00000802 (low) dan $ 0.00000884 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00013432, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000802.

Dalam kinerja jangka pendek, RDMP bergerak -0.05% dalam satu jam terakhir dan -2.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Roadmap Coin (RDMP)

Kapitalisasi Pasar $ 8.83K$ 8.83K $ 8.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.83K$ 8.83K $ 8.83K Suplai Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Total Suplai 999,761,852.0453618 999,761,852.0453618 999,761,852.0453618

Kapitalisasi Pasar Roadmap Coin saat ini adalah $ 8.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RDMP adalah 999.76M, dan total suplainya sebesar 999761852.0453618. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.83K.