Harga live Robora hari ini adalah 0.01164192 USD. Lacak informasi harga aktual RBR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RBR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang RBR

Info Harga RBR

Penjelasan RBR

Whitepaper RBR

Situs Web Resmi RBR

Tokenomi RBR

Prakiraan Harga RBR

Logo Robora

Harga Robora (RBR)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RBR ke USD:

$0.01164192
-11.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Robora (RBR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:00:43 (UTC+8)

Informasi Harga Robora (RBR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01060246
Low 24 Jam
$ 0.01354991
High 24 Jam

$ 0.01060246
$ 0.01354991
$ 0.210107
$ 0.0093672
+0.10%

-11.83%

-49.51%

-49.51%

Harga aktual Robora (RBR) adalah $0.01164192. Selama 24 jam terakhir, RBR diperdagangkan antara low $ 0.01060246 dan high $ 0.01354991, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRBR adalah $ 0.210107, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0093672.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RBR telah berubah sebesar +0.10% selama 1 jam terakhir, -11.83% selama 24 jam, dan -49.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Robora (RBR)

$ 790.14K
--
$ 1.16M
68.01M
100,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Robora saat ini adalah $ 790.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RBR adalah 68.01M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.16M.

Riwayat Harga Robora (RBR) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Robora ke USD adalah $ -0.00156284446993651.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Robora ke USD adalah $ -0.0100936412.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Robora ke USD adalah $ -0.0086655374.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Robora ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00156284446993651-11.83%
30 Days$ -0.0100936412-86.70%
60 Hari$ -0.0086655374-74.43%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Robora (RBR)

Robora is a decentralized AI orchestration platform for robotics and IoT, designed to unify fragmented data, software, and hardware into a collaborative, blockchain-powered ecosystem.

Functioning as a framework and marketplace that empowers users to build, train, deploy, and monetize intelligent Synths/Robots. Think of it as the "Web3-hub for physical AI.

Tackle Real Issues High costs, security vulnerabilities (70% endpoint breaches), and slow deployment.

User Benefits 80% cost reduction via intuitive tools; immutable blockchain security.

Community Power Collaborate globally in a token-driven ecosystem for accelerated innovation.

Synths: Embed AI Brains in Your Robots

"Synths are autonomous agents that power robots with perceive-reason-act intelligence. Using VLA models, they handle tasks like grasping or navigation running locally for speed and scaling via our Grid. Customize, train, and embed them effortlessly."

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Robora (RBR)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Robora (USD)

Berapa nilai Robora (RBR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Robora (RBR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Robora.

Cek prediksi harga Robora sekarang!

RBR ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Robora (RBR)

Memahami tokenomi Robora (RBR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RBR sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Robora (RBR)

Berapa nilai Robora (RBR) hari ini?
Harga live RBR dalam USD adalah 0.01164192 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RBR ke USD saat ini?
Harga RBR ke USD saat ini adalah $ 0.01164192. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Robora?
Kapitalisasi pasar RBR adalah $ 790.14K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RBR?
Suplai beredar RBR adalah 68.01M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RBR?
RBR mencapai harga ATH sebesar 0.210107 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RBR?
RBR mencapai harga ATL 0.0093672 USD.
Berapa volume perdagangan RBR?
Volume perdagangan 24 jam live RBR adalah -- USD.
Akankah harga RBR naik lebih tinggi tahun ini?
RBR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RBR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Robora (RBR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

