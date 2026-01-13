Berapa harga perdagangan saat ini dari ROCKY?

ROCKY ($ROCKY) saat ini dihargai Rp4.8492632905380000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -1.39% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga ROCKY hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed,Base Meme. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap $ROCKY?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi ROCKY dalam pasar kripto global?

Saat ini, ROCKY menduduki peringkat pasar #5468 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4849212759.833340000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang $ROCKY?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru ROCKY?

Rentang harga antara Rp4.84353647734320000 dan Rp4.93718671664640000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi ROCKY dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,Base Ecosystem,Dog-Themed,Base Meme lainnya, $ROCKY terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.