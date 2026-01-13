Harga Rome Hari Ini

Harga live Rome (ROME) hari ini adalah $ 11.85, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROME ke USD saat ini adalah $ 11.85 per ROME.

Rome saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,738,424, dengan suplai yang beredar 146.76K ROME. Selama 24 jam terakhir, ROME diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1,679.53, sementara all-time low aset ini adalah $ 3.38.

Dalam kinerja jangka pendek, ROME bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Rome (ROME)

Kapitalisasi Pasar $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M Suplai Peredaran 146.76K 146.76K 146.76K Total Suplai 146,757.207937961 146,757.207937961 146,757.207937961

Kapitalisasi Pasar Rome saat ini adalah $ 1.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROME adalah 146.76K, dan total suplainya sebesar 146757.207937961. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.74M.