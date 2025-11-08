Harga ROOKIE CARD Hari Ini

Harga live ROOKIE CARD (ROOKIE) hari ini adalah $ 0.0000149, dengan perubahan 4.70% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROOKIE ke USD saat ini adalah $ 0.0000149 per ROOKIE.

ROOKIE CARD saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,898.22, dengan suplai yang beredar 999.93M ROOKIE. Selama 24 jam terakhir, ROOKIE diperdagangkan antara $ 0.00001387 (low) dan $ 0.00001485 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00038561, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001387.

Dalam kinerja jangka pendek, ROOKIE bergerak +1.12% dalam satu jam terakhir dan -22.72% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ROOKIE CARD (ROOKIE)

Kapitalisasi Pasar $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.90K$ 14.90K $ 14.90K Suplai Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Total Suplai 999,925,992.787776 999,925,992.787776 999,925,992.787776

Kapitalisasi Pasar ROOKIE CARD saat ini adalah $ 14.90K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ROOKIE adalah 999.93M, dan total suplainya sebesar 999925992.787776. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.90K.