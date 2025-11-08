Harga Runner on ETH Hari Ini

Harga live Runner on ETH (RUNNER) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RUNNER ke USD saat ini adalah -- per RUNNER.

Runner on ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,705, dengan suplai yang beredar 1.00B RUNNER. Selama 24 jam terakhir, RUNNER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0041495, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RUNNER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Runner on ETH (RUNNER)

Kapitalisasi Pasar $ 39.71K$ 39.71K $ 39.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.71K$ 39.71K $ 39.71K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Runner on ETH saat ini adalah $ 39.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RUNNER adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.71K.