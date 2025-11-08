BursaDEX+
Harga live Runner on ETH hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar RUNNER adalah 39,705 USD. Lacak informasi harga aktual RUNNER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Runner on ETH hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar RUNNER adalah 39,705 USD. Lacak informasi harga aktual RUNNER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Runner on ETH (RUNNER)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 RUNNER ke USD:

--
----
+0.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Runner on ETH (RUNNER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:00:41 (UTC+8)

Harga Runner on ETH Hari Ini

Harga live Runner on ETH (RUNNER) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RUNNER ke USD saat ini adalah -- per RUNNER.

Runner on ETH saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,705, dengan suplai yang beredar 1.00B RUNNER. Selama 24 jam terakhir, RUNNER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0041495, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RUNNER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -14.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Runner on ETH (RUNNER)

$ 39.71K
$ 39.71K$ 39.71K

--
----

$ 39.71K
$ 39.71K$ 39.71K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Runner on ETH saat ini adalah $ 39.71K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar RUNNER adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.71K.

Riwayat Harga Runner on ETH USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0041495
$ 0.0041495$ 0.0041495

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.83%

-14.40%

-14.40%

Riwayat Harga Runner on ETH (RUNNER) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Runner on ETH ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Runner on ETH ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Runner on ETH ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Runner on ETH ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.83%
30 Days$ 0-41.49%
60 Hari$ 0-34.12%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Runner on ETH

Prediksi Harga Runner on ETH (RUNNER) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target RUNNER pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Runner on ETH (RUNNER) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Runner on ETH berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga Runner on ETH yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga RUNNER untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Runner on ETH.

Apa yang dimaksud dengan Runner on ETH (RUNNER)

Who's Runner?! Homestar Runner is a pioneering web cartoon series that first took the internet by storm in the early 2000s.

Clueless athlete, always recognized by his red shirt and signature hat.

Many of you might not know that the origins of $DOGE trace back to the TV show Homestar Runner.

The use of the misspelled word "DOG" actually goes back to June 24, 2005, when it appeared in a Homestar Runner episode. In it, $RUNNER calls Strong Bad his "D-O-G-E" in an attempt to distract him from his work.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Runner on ETH (RUNNER)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Runner on ETH

Berapa nilai 1 Runner on ETH pada tahun 2030?
Jika Runner on ETH tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Runner on ETH tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 02:00:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Runner on ETH (RUNNER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.