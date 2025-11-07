Harga RWAI by Virtuals Hari Ini

Harga live RWAI by Virtuals (RWAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.64% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi RWAI ke USD saat ini adalah -- per RWAI.

RWAI by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 128,152, dengan suplai yang beredar 699.40M RWAI. Selama 24 jam terakhir, RWAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00301958, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, RWAI bergerak +3.64% dalam satu jam terakhir dan -12.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar RWAI by Virtuals (RWAI)

Kapitalisasi Pasar $ 128.15K$ 128.15K $ 128.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 183.23K$ 183.23K $ 183.23K Suplai Peredaran 699.40M 699.40M 699.40M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

