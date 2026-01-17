Berapa harga live Saber?

Saber diperdagangkan pada Rp10.59060284043307000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -3.56% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini SBR?

Volatilitas harga SBR dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Saber?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp10.25120053097699000 (rendah) dan Rp11.07874719785795000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan SBR?

Dalam 24 jam terakhir, SBR mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp16232.523939933262000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp8.86925168530323000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Saber?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan SBR dengan token Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Automated Market Maker (AMM),Solana Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio lainnya?

Dalam kategori Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Automated Market Maker (AMM),Solana Ecosystem,Multicoin Capital Portfolio, SBR menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.