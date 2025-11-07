Harga Sable (SABLE)
Harga live Sable (SABLE) hari ini adalah $ 0.00418195, dengan perubahan 1.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SABLE ke USD saat ini adalah $ 0.00418195 per SABLE.
Sable saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 110,462, dengan suplai yang beredar 26.41M SABLE. Selama 24 jam terakhir, SABLE diperdagangkan antara $ 0.00408433 (low) dan $ 0.00420335 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.091172, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00287378.
Dalam kinerja jangka pendek, SABLE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -16.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Sable saat ini adalah $ 110.46K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SABLE adalah 26.41M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 418.20K.
--
+1.48%
-16.74%
-16.74%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Sable ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Sable ke USD adalah $ -0.0011533470.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Sable ke USD adalah $ +0.0002536524.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Sable ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.48%
|30 Days
|$ -0.0011533470
|-27.57%
|60 Hari
|$ +0.0002536524
|+6.07%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Sable berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
What is the project about? Sable Finance is the #1 reformative primitive for ETH LSD-backed stablecoin on Arbitrum and BNB Chain. Our codebase enables capital efficiency and yield maximization for USDS users, whilst eliminating the liquidity cost of protocol emission to achieve frugal use of capital.
What makes your project unique? Sable Finance is pioneering to give the first ever decentralized stablecoin, USDS, which accepts LSD as collateral on the BNB chain (and Arbitrum when v2 is launched). The design of our protocol is based on Liquity’s codebase, with innovative changes, such as a shared stability pool for liquidations, a multi-collateral design, governance token staking improvements and more. As the embodiment of stability and resilience, Sablecoin (USDS) emerges as the premier stablecoin free from interest rate, censorship, and custodianship.
History of your project. It was first introduced to the BNB chain on March 21, marking the beginning of our journey. And our testnet went live on June 16, showcasing its potential and functionality.
What’s next for your project? The beta version will be launched soon, offering essential functions of $USDS with BNB as the only accepted collateral. Users can mint the our stablecoin and enjoy features like collateral deposit, liquidation, and redemption. Following that, V2 will bring upgraded designs, higher yield optimization, and a user-friendly interface. V2 will be launched on Arbitrum and BNB Chain, using LSDfi as multi-collateral to meet market needs.
What can your token be used for? $SABLE token captures system-generated borrowing and redemption fees through staking. Token holders provide liquidity to the SABLE/BNB pool on a DEX and stake LP tokens in our contract, earning LP trading fees along with borrowing and redemption fees. With the launch of v2, governance will be introduced, allowing $SABLE holders to vote on matters like collateral whitelisting, emissions direction, and parameter changes.
