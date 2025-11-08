Harga SadCat Hari Ini

Harga live SadCat (SAD) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.15% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAD ke USD saat ini adalah -- per SAD.

SadCat saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,194.77, dengan suplai yang beredar 93.11M SAD. Selama 24 jam terakhir, SAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01859897, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SAD bergerak +0.43% dalam satu jam terakhir dan +17.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SadCat (SAD)

Kapitalisasi Pasar $ 15.19K$ 15.19K $ 15.19K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 16.18K$ 16.18K $ 16.18K Suplai Peredaran 93.11M 93.11M 93.11M Total Suplai 99,145,644.653641 99,145,644.653641 99,145,644.653641

Kapitalisasi Pasar SadCat saat ini adalah $ 15.19K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAD adalah 93.11M, dan total suplainya sebesar 99145644.653641. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 16.18K.