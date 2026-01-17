Harga SafeGrok Hari Ini

Harga live SafeGrok (SAFEGROK) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAFEGROK ke USD saat ini adalah $ 0 per SAFEGROK.

SafeGrok saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,119.85, dengan suplai yang beredar 420,000.00T SAFEGROK. Selama 24 jam terakhir, SAFEGROK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SAFEGROK bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +3.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SafeGrok (SAFEGROK)

Kapitalisasi Pasar $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K Suplai Peredaran 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T Total Suplai 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

Kapitalisasi Pasar SafeGrok saat ini adalah $ 14.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAFEGROK adalah 420,000.00T, dan total suplainya sebesar 4.2e+17. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 14.12K.