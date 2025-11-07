Harga Sagittarius Hari Ini

Harga live Sagittarius (SAGIT) hari ini adalah $ 0.00011771, dengan perubahan 3.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAGIT ke USD saat ini adalah $ 0.00011771 per SAGIT.

Sagittarius saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 117,666, dengan suplai yang beredar 999.61M SAGIT. Selama 24 jam terakhir, SAGIT diperdagangkan antara $ 0.00011458 (low) dan $ 0.00012163 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00784854, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009772.

Dalam kinerja jangka pendek, SAGIT bergerak +1.98% dalam satu jam terakhir dan +12.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sagittarius (SAGIT)

Kapitalisasi Pasar $ 117.67K$ 117.67K $ 117.67K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 117.67K$ 117.67K $ 117.67K Suplai Peredaran 999.61M 999.61M 999.61M Total Suplai 999,609,166.860633 999,609,166.860633 999,609,166.860633

Kapitalisasi Pasar Sagittarius saat ini adalah $ 117.67K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAGIT adalah 999.61M, dan total suplainya sebesar 999609166.860633. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 117.67K.