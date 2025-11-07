Harga Sakai Vault Hari Ini

Harga live Sakai Vault (SAKAI) hari ini adalah $ 0.03004783, dengan perubahan 2.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAKAI ke USD saat ini adalah $ 0.03004783 per SAKAI.

Sakai Vault saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 108,308, dengan suplai yang beredar 3.59M SAKAI. Selama 24 jam terakhir, SAKAI diperdagangkan antara $ 0.02936913 (low) dan $ 0.03072879 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 12.21, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.02819608.

Dalam kinerja jangka pendek, SAKAI bergerak -0.53% dalam satu jam terakhir dan -4.79% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Sakai Vault (SAKAI)

Kapitalisasi Pasar $ 108.31K$ 108.31K $ 108.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 241.11K$ 241.11K $ 241.11K Suplai Peredaran 3.59M 3.59M 3.59M Total Suplai 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

