Berapa harga Salahuddin2004 (SALAH) hari ini?

Harga live adalah Rp0.28956904510716000, mencerminkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir sebesar --%. Angka ini dihitung ulang setiap beberapa detik untuk mencerminkan perdagangan real-time di pasar global.

Berapa jumlah token SALAH yang beredar?

Suplai beredar SALAH adalah 999998910.577867, yang mewakili jumlah yang saat ini dimiliki oleh publik. Suplai beredar memengaruhi penemuan harga dan kapitalisasi pasar, terutama untuk aset-aset yang baru muncul.

Berapa jumlah pemegang yang saat ini memiliki Salahuddin2004?

Ada perkiraan -- pemegang unik SALAH di seluruh jaringan yang didukung. Meningkatnya jumlah pemegang umumnya menunjukkan adopsi yang meningkat dan minat jangka panjang terhadap aset tersebut.

Berapa kapitalisasi pasar Salahuddin2004 hari ini?

Kapitalisasi pasar berada pada Rp289587710.70762858000, menempatkan Salahuddin2004 pada peringkat #10247 secara global. Kapitalisasi pasar membantu investor memahami ukuran relatif dan tingkat kemapanan aset tersebut dibandingkan dengan aset lainnya.

Seberapa aktif SALAH diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, token ini mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang lebih tinggi biasanya berkorelasi dengan likuiditas yang lebih kuat dan partisipasi pedagang yang lebih besar.

Apa yang mendorong pergerakan terbaru Salahuddin2004?

Pergerakan harga terbaru sebesar --% dalam 24 jam terakhir dipengaruhi oleh sentimen pasar, perilaku investor, kinerja keseluruhan kategori dalam Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, serta pembaruan dari ekosistem --. Berita hangat atau meningkatnya minat perdagangan juga dapat berkontribusi.