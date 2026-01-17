Berapa nilai Salamanca saat ini?

Salamanca saat ini diperdagangkan seharga Rp5.16608176604364000, dengan pergerakan harga sebesar 0.76% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan DON hari ini, naik atau turun?

DON telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem BNB Chain Ecosystem,Meme.

Seberapa populer Salamanca hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual DON.

Apa yang membuat Salamanca berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori BNB Chain Ecosystem,Meme dan dibangun di atas jaringan --, DON menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah DON yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Salamanca sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp143.99565541310469000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp3.67071710879367000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.