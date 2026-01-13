Berapa harga perdagangan saat ini dari Salesforce xStock?

Salesforce xStock (CRMX) saat ini dihargai Rp4380338.35129320000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.57% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Salesforce xStock hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap CRMX?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Salesforce xStock dalam pasar kripto global?

Saat ini, Salesforce xStock menduduki peringkat pasar #5377 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp5132134175.224680000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang CRMX?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1171.619775789549, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Salesforce xStock?

Rentang harga antara Rp4376464.33060260000 dan Rp4405772.13930540000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Salesforce xStock dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem lainnya, CRMX terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.