Berapa harga saat ini dari Sam Bankmeme Fried?

Sam Bankmeme Fried diperdagangkan pada Rp6.38678070971486000, yang mewakili pergerakan harga sebesar 0.54% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan SBF dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 0.54% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika SBF unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Sam Bankmeme Fried dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Meme,Parody Meme?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Parody Meme, SBF menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Sam Bankmeme Fried hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp638627363.455133000 menempatkan SBF pada peringkat #8906, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp6.27877369988297000 hingga Rp6.44408020319375000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan SBF?

Sam Bankmeme Fried telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi SBF?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 99991999.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.