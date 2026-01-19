Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Sanafi Onchain?

Sanafi Onchain beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari SANA?

Token ini dihargai sebesar Rp26.70876107655650000, mencatat pergerakan harga sebesar -21.10% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Sanafi Onchain?

Sanafi Onchain termasuk dalam kategori Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Layer 1 (L1),Account Abstraction,Believe.app Ecosystem,Neobank. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan SANA dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Sanafi Onchain?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp26861904579.954450000, menempatkan aset ini di peringkat #3273. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai SANA yang beredar saat ini?

Terdapat 999604358.2861557 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Sanafi Onchain hari ini?

Dalam satu hari terakhir, SANA mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Sanafi Onchain berfluktuasi antara Rp24.29558047671550000 dan Rp33.85331705894050000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.