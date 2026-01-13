Harga Santa Hari Ini

Harga live Santa (SANTA) hari ini adalah $ 0.00128065, dengan perubahan 0.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SANTA ke USD saat ini adalah $ 0.00128065 per SANTA.

Santa saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 174,089, dengan suplai yang beredar 136.59M SANTA. Selama 24 jam terakhir, SANTA diperdagangkan antara $ 0.00118968 (low) dan $ 0.00136269 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04431972, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SANTA bergerak +0.57% dalam satu jam terakhir dan +37.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Santa (SANTA)

Kapitalisasi Pasar $ 174.09K$ 174.09K $ 174.09K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 174.09K$ 174.09K $ 174.09K Suplai Peredaran 136.59M 136.59M 136.59M Total Suplai 136,585,017.9780386 136,585,017.9780386 136,585,017.9780386

Kapitalisasi Pasar Santa saat ini adalah $ 174.09K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SANTA adalah 136.59M, dan total suplainya sebesar 136585017.9780386. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 174.09K.