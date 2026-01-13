Berapa harga real-time SANTA by Virtuals hari ini?

Harga live SANTA by Virtuals berada pada Rp44.9156382280, bergerak -12.58% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk SANTA?

SANTA telah diperdagangkan antara Rp44.8655347735 dan Rp52.0947715940, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan SANTA by Virtuals hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana SANTA saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa SANTA menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk SANTA by Virtuals?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp44914710386.25, SANTA by Virtuals berada di peringkat #2744, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami SANTA baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan SANTA by Virtuals dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp398.5200092185, sementara ATL-nya adalah Rp1.9680367010, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar SANTA?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (1000000000.0 token), kinerja kategori dalam Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem,x402 Ecosystem, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.