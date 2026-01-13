Berapa harga saat ini dari Satoshi Cash Network?

Harga langsung dari Satoshi Cash Network (SCASH) adalah Rp2181.787631945580000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Satoshi Cash Network di pasar?

Satoshi Cash Network saat ini berada pada peringkat pasar #4215, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp12093611069.399310000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SCASH?

Jumlah token yang beredar dari SCASH adalah 5523550.0 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Satoshi Cash Network?

Dalam 24 jam terakhir, Satoshi Cash Network diperdagangkan dalam kisaran Rp2156.969700752970000 (terendah 24 jam) hingga Rp2226.891231268470000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Satoshi Cash Network dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Satoshi Cash Network mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp9079.369707403170000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp62.06588868348750000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SCASH hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Satoshi Cash Network?

Pergeseran harga saat ini sebesar -0.72% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait --. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.