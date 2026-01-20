BursaDEX+
Harga live SAUDI PEPE hari ini adalah 0.00000112 USD. Kapitalisasi pasar SAUDIPEPE adalah 11,174.93 USD. Lacak informasi harga aktual SAUDIPEPE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang SAUDIPEPE

Info Harga SAUDIPEPE

Penjelasan SAUDIPEPE

Situs Web Resmi SAUDIPEPE

Tokenomi SAUDIPEPE

Prakiraan Harga SAUDIPEPE

Harga SAUDI PEPE (SAUDIPEPE)

Harga Live 1 SAUDIPEPE ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live SAUDI PEPE (SAUDIPEPE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-20 11:50:36 (UTC+8)

Harga SAUDI PEPE Hari Ini

Harga live SAUDI PEPE (SAUDIPEPE) hari ini adalah $ 0.00000112, dengan perubahan 0.38% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAUDIPEPE ke USD saat ini adalah $ 0.00000112 per SAUDIPEPE.

SAUDI PEPE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,174.93, dengan suplai yang beredar 10.00B SAUDIPEPE. Selama 24 jam terakhir, SAUDIPEPE diperdagangkan antara $ 0.00000111 (low) dan $ 0.00000113 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00078258, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SAUDIPEPE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +1.81% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SAUDI PEPE (SAUDIPEPE)

Kapitalisasi Pasar SAUDI PEPE saat ini adalah $ 11.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SAUDIPEPE adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.17K.

Riwayat Harga SAUDI PEPE USD

Riwayat Harga SAUDI PEPE (SAUDIPEPE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SAUDI PEPE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SAUDI PEPE ke USD adalah $ +0.0000000612.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SAUDI PEPE ke USD adalah $ +0.0000000087.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SAUDI PEPE ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.38%
30 Days$ +0.0000000612+5.47%
60 Hari$ +0.0000000087+0.78%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk SAUDI PEPE

Prediksi Harga SAUDI PEPE (SAUDIPEPE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SAUDIPEPE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga SAUDI PEPE (SAUDIPEPE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga SAUDI PEPE berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya SAUDI PEPE (SAUDIPEPE)

Situs Web Resmi

Tentang SAUDI PEPE

Apakah SAUDI PEPE sedang diperdagangkan saat ini?

Harga saat ini: Rp0.01898008188048000, dengan pergerakan harga sebesar 0.38% selama 24 jam terakhir.

Apakah SAUDIPEPE menarik perhatian institusional?

Partisipasi institusional dapat dilihat dari meningkatnya volume perdagangan (Rp--), likuiditas yang stabil, dan kinerja harga jangka panjang yang berkelanjutan dibandingkan dengan rekan-rekannya di Solana Ecosystem,Meme,Frog-Themed,The Boy’s Club.

Seberapa likuid pasar SAUDI PEPE?

Skor likuiditas --/100 menunjukkan kedalaman pasar yang kuat, memungkinkan pesanan dalam jumlah besar dieksekusi secara efisien di berbagai bursa.

Apa yang ditunjukkan oleh pasokan beredar mengenai SAUDIPEPE?

Dengan jumlah token 10000000000.0, dinamika pasokan memengaruhi valuasi jangka panjang, terutama selama siklus akumulasi atau distribusi institusional.

Bagaimana perbandingan SAUDI PEPE dengan puncak historisnya?

Puncak tertinggi dalam sejarah (ATH) sebesar Rp13.26199328395182000 dan titik terendah dalam sejarah (ATL) sebesar Rp memberikan acuan untuk penilaian risiko institusional.

Seberapa aktif SAUDI PEPE diperdagangkan hari ini?

Volume harian mencapai Rp--, sebuah metrik penting bagi institusi dalam mengevaluasi strategi masuk.

Bagaimana -- memengaruhi minat institusional?

Kestabilan, skalabilitas, dan ekosistem pengembang -- dapat secara signifikan memengaruhi cara para investor besar menilai viabilitas jangka panjang SAUDI PEPE.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SAUDI PEPE

Perkembangan Industri Penting SAUDI PEPE (SAUDIPEPE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-19 08:14:46Kabar Industri Terkini
Ancaman Tarif Eropa dan AS Muncul Kembali, Pasar Kripto 'Flash Crash' Senin Pagi
01-19 07:38:00Logam Mulia
Emas Spot dan Perak Sama-sama Mencapai Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa
01-18 14:28:43Kabar Industri Terkini
Sentimen Pasar Kripto Tetap "Netral," Menunjukkan Pemulihan Keseluruhan dari Level Sebelumnya
01-17 23:48:56Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi di seluruh jaringan mencapai $78,792 juta, terutama posisi short
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;

