Berapa harga live Save?

Save diperdagangkan pada Rp3042.875722465150000, menunjukkan pergerakan harga sebesar -0.29% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini SAVE?

Volatilitas harga SAVE dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Save?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp3014.278568977750000 (rendah) dan Rp3058.053171538250000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan SAVE?

Dalam 24 jam terakhir, SAVE mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp20281.6691400000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp2016.352841725950000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Save?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan SAVE dengan token Lending/Borrowing Protocols,Solana Ecosystem,FTX Holdings,Coinbase Ventures Portfolio,Alameda Research Portfolio,DragonFly Capital Portfolio lainnya?

Dalam kategori Lending/Borrowing Protocols,Solana Ecosystem,FTX Holdings,Coinbase Ventures Portfolio,Alameda Research Portfolio,DragonFly Capital Portfolio, SAVE menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.