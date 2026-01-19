Harga Scalia Infrastructure Hari Ini

Harga live Scalia Infrastructure (SCALE) hari ini adalah $ 0.00106698, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCALE ke USD saat ini adalah $ 0.00106698 per SCALE.

Scalia Infrastructure saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 104,579, dengan suplai yang beredar 98.01M SCALE. Selama 24 jam terakhir, SCALE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.746693, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SCALE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +6.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Scalia Infrastructure (SCALE)

Kapitalisasi Pasar $ 104.58K$ 104.58K $ 104.58K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 106.70K$ 106.70K $ 106.70K Suplai Peredaran 98.01M 98.01M 98.01M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Scalia Infrastructure saat ini adalah $ 104.58K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCALE adalah 98.01M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 106.70K.