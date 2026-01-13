Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh ScamFari?

ScamFari beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari SCM?

Token ini dihargai sebesar Rp0.07177487228820000, mencatat pergerakan harga sebesar -0.69% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh ScamFari?

ScamFari termasuk dalam kategori Ethereum Ecosystem,Linea Ecosystem,Aurora Ecosystem. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan SCM dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari ScamFari?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp7180317787.163760000, menempatkan aset ini di peringkat #4879. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai SCM yang beredar saat ini?

Terdapat 99999999999.99998 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk ScamFari hari ini?

Dalam satu hari terakhir, SCM mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, ScamFari berfluktuasi antara Rp0.07110092982540000 dan Rp0.07261730036670000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.