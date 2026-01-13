Berapa harga saat ini dari SDOGE?

SDOGE diperdagangkan pada Rp, mengalami pergerakan harga sebesar -2.33% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari SDOGE adalah Rp0.51996711673998000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan SDOGE hari ini?

Market capitalization berada pada Rp750406706.118654000, menempatkan aset ini di peringkat #8529 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar SDOGE?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan SDOGE.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 100000000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa SDOGE termasuk?

SDOGE merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai SDOGE?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan SDOGE memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.