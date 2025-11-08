Harga Send It Hari Ini

Harga live Send It (SENDIT) hari ini adalah $ 0.00000907, dengan perubahan 4.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SENDIT ke USD saat ini adalah $ 0.00000907 per SENDIT.

Send It saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,065.9, dengan suplai yang beredar 1.00B SENDIT. Selama 24 jam terakhir, SENDIT diperdagangkan antara $ 0.00000846 (low) dan $ 0.00000904 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0006059, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000835.

Dalam kinerja jangka pendek, SENDIT bergerak +0.59% dalam satu jam terakhir dan -13.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Send It (SENDIT)

Kapitalisasi Pasar $ 9.07K$ 9.07K $ 9.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.07K$ 9.07K $ 9.07K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Send It saat ini adalah $ 9.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SENDIT adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.07K.