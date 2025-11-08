Harga Senku Ishigami by Virtuals Hari Ini

Harga live Senku Ishigami by Virtuals (SENKU) hari ini adalah $ 0.00004936, dengan perubahan 11.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SENKU ke USD saat ini adalah $ 0.00004936 per SENKU.

Senku Ishigami by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,358, dengan suplai yang beredar 1.00B SENKU. Selama 24 jam terakhir, SENKU diperdagangkan antara $ 0.00004362 (low) dan $ 0.00005147 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00653648, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002224.

Dalam kinerja jangka pendek, SENKU bergerak -3.68% dalam satu jam terakhir dan -5.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Senku Ishigami by Virtuals (SENKU)

Kapitalisasi Pasar $ 49.36K$ 49.36K $ 49.36K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.36K$ 49.36K $ 49.36K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Senku Ishigami by Virtuals saat ini adalah $ 49.36K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SENKU adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.36K.