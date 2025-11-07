BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Shack Token hari ini adalah 0.02761854 USD. Lacak informasi harga aktual SHACK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHACK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Shack Token hari ini adalah 0.02761854 USD. Lacak informasi harga aktual SHACK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHACK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SHACK

Info Harga SHACK

Penjelasan SHACK

Whitepaper SHACK

Situs Web Resmi SHACK

Tokenomi SHACK

Prakiraan Harga SHACK

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Shack Token

Harga Shack Token (SHACK)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SHACK ke USD:

$0.02761854
$0.02761854$0.02761854
-5.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Shack Token (SHACK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:43:23 (UTC+8)

Informasi Harga Shack Token (SHACK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02656455
$ 0.02656455$ 0.02656455
Low 24 Jam
$ 0.0295048
$ 0.0295048$ 0.0295048
High 24 Jam

$ 0.02656455
$ 0.02656455$ 0.02656455

$ 0.0295048
$ 0.0295048$ 0.0295048

$ 0.03822927
$ 0.03822927$ 0.03822927

$ 0.00495461
$ 0.00495461$ 0.00495461

+0.48%

-5.66%

+3.94%

+3.94%

Harga aktual Shack Token (SHACK) adalah $0.02761854. Selama 24 jam terakhir, SHACK diperdagangkan antara low $ 0.02656455 dan high $ 0.0295048, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHACK adalah $ 0.03822927, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00495461.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SHACK telah berubah sebesar +0.48% selama 1 jam terakhir, -5.66% selama 24 jam, dan +3.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Shack Token (SHACK)

$ 11.01M
$ 11.01M$ 11.01M

--
----

$ 27.62M
$ 27.62M$ 27.62M

398.51M
398.51M 398.51M

999,993,997.83224
999,993,997.83224 999,993,997.83224

Kapitalisasi Pasar Shack Token saat ini adalah $ 11.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHACK adalah 398.51M, dan total suplainya sebesar 999993997.83224. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.62M.

Riwayat Harga Shack Token (SHACK) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Shack Token ke USD adalah $ -0.00165913290504547.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shack Token ke USD adalah $ +0.0126068416.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shack Token ke USD adalah $ +0.0885066660.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shack Token ke USD adalah $ +0.022239666070294872.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00165913290504547-5.66%
30 Days$ +0.0126068416+45.65%
60 Hari$ +0.0885066660+320.46%
90 Hari$ +0.022239666070294872+413.46%

Apa yang dimaksud dengan Shack Token (SHACK)

Shack is a Solana-based community token created by the team behind AuctionShack, Switzerland’s new iOS C2C auction marketplace. AuctionShack enables anyone to list and sell secondhand goods in under 10 seconds using AI-generated titles, descriptions, and tags, with a map-based discovery experience. Shack extends this mission into Web3 by rewarding community engagement, incentivizing decentralized recommerce, and connecting crypto culture with a real, growing product. It blends the meme energy of the Solana ecosystem with real-world commerce utility, creating a bridge between on-chain participation and off-chain marketplace growth.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Shack Token (SHACK)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Shack Token (USD)

Berapa nilai Shack Token (SHACK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Shack Token (SHACK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shack Token.

Cek prediksi harga Shack Token sekarang!

SHACK ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Shack Token (SHACK)

Memahami tokenomi Shack Token (SHACK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHACK sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Shack Token (SHACK)

Berapa nilai Shack Token (SHACK) hari ini?
Harga live SHACK dalam USD adalah 0.02761854 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SHACK ke USD saat ini?
Harga SHACK ke USD saat ini adalah $ 0.02761854. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Shack Token?
Kapitalisasi pasar SHACK adalah $ 11.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SHACK?
Suplai beredar SHACK adalah 398.51M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SHACK?
SHACK mencapai harga ATH sebesar 0.03822927 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SHACK?
SHACK mencapai harga ATL 0.00495461 USD.
Berapa volume perdagangan SHACK?
Volume perdagangan 24 jam live SHACK adalah -- USD.
Akankah harga SHACK naik lebih tinggi tahun ini?
SHACK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHACK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:43:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Shack Token (SHACK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,615.42
$101,615.42$101,615.42

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,337.72
$3,337.72$3,337.72

+1.14%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1068
$1.1068$1.1068

+28.99%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.04
$157.04$157.04

+0.71%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,615.42
$101,615.42$101,615.42

-0.38%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,337.72
$3,337.72$3,337.72

+1.14%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.04
$157.04$157.04

+0.71%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2208
$2.2208$2.2208

-0.61%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$965.37
$965.37$965.37

+3.40%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.895
$4.895$4.895

+389.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007935
$0.007935$0.007935

+271.83%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$13.7100
$13.7100$13.7100

+124.38%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002406
$0.00002406$0.00002406

+123.39%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1032
$0.1032$0.1032

+106.40%