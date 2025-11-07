Harga Shadow Token (SHDW)
Harga aktual Shadow Token (SHDW) adalah $0.069272. Selama 24 jam terakhir, SHDW diperdagangkan antara low $ 0.066718 dan high $ 0.070845, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHDW adalah $ 2.82, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01275871.
Dalam hal kinerja jangka pendek, SHDW telah berubah sebesar +0.54% selama 1 jam terakhir, -1.87% selama 24 jam, dan -16.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Shadow Token saat ini adalah $ 11.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHDW adalah 161.72M, dan total suplainya sebesar 169057206.264172. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.71M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Shadow Token ke USD adalah $ -0.00132046172109268.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shadow Token ke USD adalah $ -0.0247112135.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shadow Token ke USD adalah $ -0.0300060604.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shadow Token ke USD adalah $ -0.03962474034632656.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.00132046172109268
|-1.87%
|30 Days
|$ -0.0247112135
|-35.67%
|60 Hari
|$ -0.0300060604
|-43.31%
|90 Hari
|$ -0.03962474034632656
|-36.38%
$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network.
Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more.
DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems.
Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more.
Join us in the Shadows!
