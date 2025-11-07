BursaDEX+
Harga live Shadow Token hari ini adalah 0.069272 USD. Lacak informasi harga aktual SHDW ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHDW dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SHDW

Info Harga SHDW

Penjelasan SHDW

Situs Web Resmi SHDW

Tokenomi SHDW

Prakiraan Harga SHDW

Logo Shadow Token

Harga Shadow Token (SHDW)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SHDW ke USD:

$0.069368
$0.069368$0.069368
-1.70%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Shadow Token (SHDW)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:43:40 (UTC+8)

Informasi Harga Shadow Token (SHDW) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.066718
$ 0.066718$ 0.066718
Low 24 Jam
$ 0.070845
$ 0.070845$ 0.070845
High 24 Jam

$ 0.066718
$ 0.066718$ 0.066718

$ 0.070845
$ 0.070845$ 0.070845

$ 2.82
$ 2.82$ 2.82

$ 0.01275871
$ 0.01275871$ 0.01275871

+0.54%

-1.87%

-16.12%

-16.12%

Harga aktual Shadow Token (SHDW) adalah $0.069272. Selama 24 jam terakhir, SHDW diperdagangkan antara low $ 0.066718 dan high $ 0.070845, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHDW adalah $ 2.82, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01275871.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SHDW telah berubah sebesar +0.54% selama 1 jam terakhir, -1.87% selama 24 jam, dan -16.12% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Shadow Token (SHDW)

$ 11.20M
$ 11.20M$ 11.20M

--
----

$ 11.71M
$ 11.71M$ 11.71M

161.72M
161.72M 161.72M

169,057,206.264172
169,057,206.264172 169,057,206.264172

Kapitalisasi Pasar Shadow Token saat ini adalah $ 11.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHDW adalah 161.72M, dan total suplainya sebesar 169057206.264172. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.71M.

Riwayat Harga Shadow Token (SHDW) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Shadow Token ke USD adalah $ -0.00132046172109268.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Shadow Token ke USD adalah $ -0.0247112135.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Shadow Token ke USD adalah $ -0.0300060604.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Shadow Token ke USD adalah $ -0.03962474034632656.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00132046172109268-1.87%
30 Days$ -0.0247112135-35.67%
60 Hari$ -0.0300060604-43.31%
90 Hari$ -0.03962474034632656-36.38%

Apa yang dimaksud dengan Shadow Token (SHDW)

$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network.

Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more.

DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems.

Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more.

Join us in the Shadows!

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Shadow Token (SHDW)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Shadow Token (USD)

Berapa nilai Shadow Token (SHDW) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Shadow Token (SHDW) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Shadow Token.

Cek prediksi harga Shadow Token sekarang!

SHDW ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Shadow Token (SHDW)

Memahami tokenomi Shadow Token (SHDW) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHDW sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Shadow Token (SHDW)

Berapa nilai Shadow Token (SHDW) hari ini?
Harga live SHDW dalam USD adalah 0.069272 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SHDW ke USD saat ini?
Harga SHDW ke USD saat ini adalah $ 0.069272. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Shadow Token?
Kapitalisasi pasar SHDW adalah $ 11.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SHDW?
Suplai beredar SHDW adalah 161.72M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SHDW?
SHDW mencapai harga ATH sebesar 2.82 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SHDW?
SHDW mencapai harga ATL 0.01275871 USD.
Berapa volume perdagangan SHDW?
Volume perdagangan 24 jam live SHDW adalah -- USD.
Akankah harga SHDW naik lebih tinggi tahun ini?
SHDW mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHDW untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:43:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Shadow Token (SHDW)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

