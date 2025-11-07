BursaDEX+
Harga live Sharp Token hari ini adalah 0.00684441 USD. Lacak informasi harga aktual SHARP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SHARP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SHARP

Info Harga SHARP

Penjelasan SHARP

Whitepaper SHARP

Situs Web Resmi SHARP

Tokenomi SHARP

Prakiraan Harga SHARP

Harga Sharp Token (SHARP)

Harga Live 1 SHARP ke USD:

$0.00684436
$0.00684436
+0.20%1D
Grafik Harga Live Sharp Token (SHARP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:43:54 (UTC+8)

Informasi Harga Sharp Token (SHARP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0059022
$ 0.0059022
Low 24 Jam
$ 0.00797795
$ 0.00797795
High 24 Jam

$ 0.0059022
$ 0.0059022

$ 0.00797795
$ 0.00797795

$ 0.0120001
$ 0.0120001

$ 0.00441049
$ 0.00441049

+0.24%

+0.20%

-18.64%

-18.64%

Harga aktual Sharp Token (SHARP) adalah $0.00684441. Selama 24 jam terakhir, SHARP diperdagangkan antara low $ 0.0059022 dan high $ 0.00797795, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSHARP adalah $ 0.0120001, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00441049.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SHARP telah berubah sebesar +0.24% selama 1 jam terakhir, +0.20% selama 24 jam, dan -18.64% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Sharp Token (SHARP)

$ 20.37M
$ 20.37M

--
--

$ 466.99M
$ 466.99M

2.98B
2.98B

68,230,000,000.0
68,230,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Sharp Token saat ini adalah $ 20.37M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHARP adalah 2.98B, dan total suplainya sebesar 68230000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 466.99M.

Riwayat Harga Sharp Token (SHARP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Sharp Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Sharp Token ke USD adalah $ -0.0013803450.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Sharp Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Sharp Token ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.20%
30 Days$ -0.0013803450-20.16%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Sharp Token (SHARP)

Sharp Economy solves the biggest challenge of Web3—onboarding users from Web2 into decentralized ecosystems. Instead of requiring startups or communities to build complex blockchain infrastructure, Sharp Economy provides plug-and-play tools to tokenize user engagement, learning, and growth. Its focus areas include education, nonprofits, youth and college athletes, healthcare, creators, and builders, with partners already in the pipeline. The ecosystem is powered by four key components:

  • Sharp Platform – a no-code Web3 platform for tokenization and rewards.
  • Sharp Token ($SHARP) – the fuel of the ecosystem, enabling rewards, growth, and governance.
  • Sharp Protocol – decentralized infrastructure for tokenomics and distribution.
  • Sharp Rewards App – a SocialFi super app that gamifies activities and rewards users daily. Key features include Learn2Earn, Contribute2Earn, and Spend2Grow, which allow users to earn tokens for learning or contributing and spend them on personal growth. Unlike most tokens, Sharp Economy is community-first, bridging millions of Web2 users into Web3 with real-world utility and sustainable growth.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Sharp Token (SHARP)

Prediksi Harga Sharp Token (USD)

Berapa nilai Sharp Token (SHARP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Sharp Token (SHARP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Sharp Token.

Cek prediksi harga Sharp Token sekarang!

SHARP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Sharp Token (SHARP)

Memahami tokenomi Sharp Token (SHARP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHARP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Sharp Token (SHARP)

Berapa nilai Sharp Token (SHARP) hari ini?
Harga live SHARP dalam USD adalah 0.00684441 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SHARP ke USD saat ini?
Harga SHARP ke USD saat ini adalah $ 0.00684441. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Sharp Token?
Kapitalisasi pasar SHARP adalah $ 20.37M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SHARP?
Suplai beredar SHARP adalah 2.98B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SHARP?
SHARP mencapai harga ATH sebesar 0.0120001 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SHARP?
SHARP mencapai harga ATL 0.00441049 USD.
Berapa volume perdagangan SHARP?
Volume perdagangan 24 jam live SHARP adalah -- USD.
Akankah harga SHARP naik lebih tinggi tahun ini?
SHARP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHARP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:43:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Sharp Token (SHARP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,631.37

$3,336.90

$1.1080

$157.07

$1.0004

$101,631.37

$3,336.90

$157.07

$2.2213

$965.44

