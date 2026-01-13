Berapa harga real-time SHIB2 hari ini?

Harga live SHIB2 berada pada Rp0.63686286634074000, bergerak --% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk SHIB2?

SHIB2 telah diperdagangkan antara Rp dan Rp, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan SHIB2 hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana SHIB2 saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa SHIB2 menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk SHIB2?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp636846022.572786000, SHIB2 berada di peringkat #8798, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami SHIB2 baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan SHIB2 dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp75.49848422485512000, sementara ATL-nya adalah Rp0.28061717411364000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar SHIB2?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (1000000000.0 token), kinerja kategori dalam Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.