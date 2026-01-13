Berapa harga saat ini dari SHIBA BSC?

Harga langsung dari SHIBA BSC (SHIBSC) adalah Rp IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi SHIBA BSC di pasar?

SHIBA BSC saat ini berada pada peringkat pasar #4187, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp12350871756.011640000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari SHIBSC?

Jumlah token yang beredar dari SHIBSC adalah 1.0e+15 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari SHIBA BSC?

Dalam 24 jam terakhir, SHIBA BSC diperdagangkan dalam kisaran Rp (terendah 24 jam) hingga Rp (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak SHIBA BSC dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

SHIBA BSC mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan SHIBSC hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk SHIBA BSC?

Pergeseran harga saat ini sebesar 0.48% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait BNB Chain Ecosystem,Meme,Dog-Themed. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.