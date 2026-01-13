Harga SHIBAAI Hari Ini

Harga live SHIBAAI (SHIBAAI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHIBAAI ke USD saat ini adalah $ 0 per SHIBAAI.

SHIBAAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 330,718, dengan suplai yang beredar 589.53T SHIBAAI. Selama 24 jam terakhir, SHIBAAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHIBAAI bergerak +3.95% dalam satu jam terakhir dan -12.07% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar SHIBAAI (SHIBAAI)

Kapitalisasi Pasar $ 330.72K$ 330.72K $ 330.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 330.72K$ 330.72K $ 330.72K Suplai Peredaran 589.53T 589.53T 589.53T Total Suplai 589,534,404,296,603.0 589,534,404,296,603.0 589,534,404,296,603.0

