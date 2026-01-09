Apa itu Doge Mascot Shibu?

Proyek ini didukung oleh seniman sekaligus pencipta Neiro dan Kabosu Fantoumi. Karya seninya adalah hidupnya, dan ia membagikannya dengan membuat buku-buku anak-anak menggunakan koin-koin terkenal kami seperti Neiro, Kobosu, dan Doge. Ia menyebarkan kegembiraan melalui buku-bukunya kepada anak-anak di seluruh dunia sambil tetap mendidik mereka tentang dunia kripto. Kami berharap dapat lebih jauh menjangkau berbagai kalangan audiens dengan Shibu, tak seperti koin lainnya.

Berapa harga saat ini dari Shibu?

Shibu diperdagangkan pada Rp0.91042668367440000, mengalami pergerakan harga sebesar 9.67% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari Shibu adalah Rp221.68923379783560000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.30672668471040000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan SHIBU hari ini?

Market capitalization berada pada Rp906474887.023800000, menempatkan aset ini di peringkat #8224 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar Shibu?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan SHIBU.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 997589742.619745 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa Shibu termasuk?

Shibu merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai SHIBU?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan SHIBU memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.