Berapa harga live Shiden Network?

Shiden Network diperdagangkan pada Rp420.38018477116688000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 23.17% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini SDN?

Volatilitas harga SDN dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Shiden Network?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp316.47879351332478000 (rendah) dan Rp426.65490186974161000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan SDN?

Dalam 24 jam terakhir, SDN mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp141304.94557036000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp304.44032205595905000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Shiden Network?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan SDN dengan token Smart Contract Platform lainnya?

Dalam kategori Smart Contract Platform, SDN menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.