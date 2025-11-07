Harga Shido DEX Hari Ini

Harga live Shido DEX (SHDX) hari ini adalah $ 0.00004556, dengan perubahan 0.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHDX ke USD saat ini adalah $ 0.00004556 per SHDX.

Shido DEX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 187,219, dengan suplai yang beredar 4.11B SHDX. Selama 24 jam terakhir, SHDX diperdagangkan antara $ 0.00004504 (low) dan $ 0.00004613 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00058778, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001313.

Dalam kinerja jangka pendek, SHDX bergerak -0.07% dalam satu jam terakhir dan -24.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shido DEX (SHDX)

Kapitalisasi Pasar $ 187.22K$ 187.22K $ 187.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 455.55K$ 455.55K $ 455.55K Suplai Peredaran 4.11B 4.11B 4.11B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

