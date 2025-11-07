Harga Shield protocol Hari Ini

Harga live Shield protocol (SHIELD) hari ini adalah $ 0.00285874, dengan perubahan 1.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHIELD ke USD saat ini adalah $ 0.00285874 per SHIELD.

Shield protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 105,785, dengan suplai yang beredar 37.09M SHIELD. Selama 24 jam terakhir, SHIELD diperdagangkan antara $ 0.00281344 (low) dan $ 0.00297176 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.04020816, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00281344.

Dalam kinerja jangka pendek, SHIELD bergerak +1.14% dalam satu jam terakhir dan -19.59% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Shield protocol (SHIELD)

Kapitalisasi Pasar $ 105.79K$ 105.79K $ 105.79K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 142.59K$ 142.59K $ 142.59K Suplai Peredaran 37.09M 37.09M 37.09M Total Suplai 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

