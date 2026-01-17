Berapa harga perdagangan saat ini dari Shifu?

Shifu (SHIFU) saat ini dihargai Rp0.09245670481697000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -0.72% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Shifu hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap SHIFU?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Shifu dalam pasar kripto global?

Saat ini, Shifu menduduki peringkat pasar #4718 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp8466211442.824135000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang SHIFU?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 91562460523.92152, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Shifu?

Rentang harga antara Rp0.09144255448991000 dan Rp0.09313280503501000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Shifu dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Meme,Ethereum Ecosystem,Dog-Themed lainnya, SHIFU terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.